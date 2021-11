Rossano Rubicondi, testimonianza choc: "Un mese dopo lo ho chiamato, e...", l'ultima ombra sulla sua morte

04 novembre 2021 a

a

a

Ancora Rossano Rubicondi. Si parla ancora della morte dello showman che ha sconvolto l'Italia e la ha unita nel cordoglio: troppo presto, aveva soltanto 49 anni, e soprattutto molto amato, in un dolore forse di proporzioni anche inaspettate. Ma tant'è, dell'ex marito di Ivana Trump - la quale si è detta "devastata", pur non avendo ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali - se ne torna a parlare anche a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5.

"Un rapporto malato": Rubicondi e Ivana Trump, testimonianza agghiacciante dalla D'Urso. In studio cala il gelo | Guarda

In collegamento con il programma, alcune persone molto vicine a Rubicondi, scomparso lo scorso 29 ottobre. E tra queste persone molto intime con lui ecco anche Silvio Sardi, il suo testimone di nozze. E le sue rivelazioni, le sue parole, sono piuttosto drammatiche.

Rubicondi, "e se fosse stato tuo figlio?". Il testimone di nozze massacra i genitori: cosa è accaduto dopo la morte

"Avevo saputo che era malato tramite un altro amico comune - premette il testimone di nozze. Lo chiamai e inizialmente era fiducioso, invece un mese dopo mi disse che non aveva più voglia di combattere", rivela. Insomma, un Rubicondi rassegnato all'incedere della malattia, secondo quanto racconta Silvio Sardi.

Dunque, l'ex testimone di nozze, ci ha tenuto a sottolinare un aspetto: "Vanno distinti gli amici di Rossano, che sono veramente pochi, dagli amici di Rossano in quanto marito di Ivana Trump. C'è una grossa differenza tra questi", ha concluso. E chi ha orecchie per intendere, intenda...

"È impazzito, ha iniziato a insultare mio marito senza motivo": il raptus di Rossano Rubicondi, la vip vuota il sacco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.