Rossano Rubicondi, quell'ultimo messaggio mandato all'amico: uno choc, tutta la verità sulla sua morte

Un'ultima testimonianza drammatica su Rossano Rubicondi, lo showman scomparso a soli 49 anni per una brutta malattia (anche se non è ancora chiare. A parlare, ora, è Silvio Sardi, testimone di nozze di Rubicondi al tempo del matrimonio con Ivana Trump, l'ex moglia (anche) dell'altrettanto ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Sardi rivela quanto accaduto a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5: "Ho saputo all’inizio di questa estate che stava male, l’ho contattato e gli ho detto Vieni in Italia, ti aiuto, combattiamo insieme questa bestia, e lui mi ha risposto con un messaggio su Whatsapp. Ti voglio bene, so che anche tu mi vuoi bene ma sono stanco di combattere, e poi mi ha bloccato. Non ci sentivamo da due anni, lo avevo visto l’ultima volta a settembre 2019 a Venezia, ad una festa". Insomma, una scelta piuttosto estrema: bloc care l'amico su Whatsapp.

Quindi, Silvio Sardi rilancia la tesi del melanoma: "All’inizio Rossano aveva sottovalutato la macchia sulla pelle, pensando non fosse nulla di grave. Poi, quando ha saputo di essere al quarto stadio, con metastasi diffuse ovunque, passato un primo momento in cui pensava di farcela, mi aveva scritto che non aveva più voglia di combattere", ribadisce l'ex testimone di nozze. Insomma, un Rubicondi, secondo quanto raccontato, che avrebbe deciso di arrendersi.

