Ylenia Carrisi, la straziante rivelazione di Romina Power: "Cosa mi disse prima di uscire di casa"

Un dolore che ovviamente non è mai scomparso, che non può scomparire. Il dolore per la scomparsa di una figlia, Ylenia Carrisi. Una vicenda di cui torna a parlare la madre, Romina Power. Già, perché da quel maledetto 6 gennaio del 1994, Romina e Al Bano Carrisi si portano dentro una ferita impossibile da rimarginare. Una figlia sparita nel nulla, a New Orleans, negli Stati Uniti.

Il corpo della giovane infatti non è mai stato trovato. Al Bano, da par suo, ha smesso di sperare e da tempo sostiene che sia morta, proprio in quel fiume: lo ha ribadito un ultima volta proprio pochi giorni fa. Romina, invece, ancora conserva la speranza di ritrovarla.

E così, a due giorni dal 51esimo compleanno di Ylenia Carrisi, ecco che su Instagram, Romina le dedica un pensiero, ricordando anche un episodio che riguardava la figlia ai tempi de La ruota della fortuna, quando insomma faceva parte del programma: "Quando partecipavi a questa trasmissione, prima di uscire dicevi, speriamo che i miei amici non stiano guardando!", ricorda Romina. Un piccolo ricordo, intimo, dolce. Il tenero ricordo di una madre sulla fine degli anni '80: Ylenia Carrisi stava iniziando la sua carriera, era in tv al fianco di Mike Bongiorno, su Canale 5.

