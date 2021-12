Elettra Lamborghini, "uno schifo da scappati di casa": sfregio sul suo corpo, la foto con cui si mette a nudo

18 dicembre 2021 a

a

a

Ripensamenti. Pentimenti. In questo caso a pentirsi è Elettra Lamborghini, cantante ed ereditiera, simpaticissima e seguita sui social. Già, lady Pistolero ha una vera e propria passione per i tatuaggi, che ricoprono grosse porzioni del suo corpo. Ma di uno di questi, ora, si è pentita. E ovviamente ha raccontato e documentato il suo ripensamento sui social, epicentro del suo successo.

"Seconda seduta per cancellare questo schifo", ha scritto infatti Elettra Lamborghini in una story. Di cosa parla? Presto detto: di un tatuaggio fatto qualche anno fa e di cui, ora, non ne può più. Un tatuaggio sul polso, che recita una scritta ormai sbiadita dopo la prima seduta di laser. E ancora, ha aggiunto: "Oggi nuova seduta laser per cancellare questo schifo fatto da scappati di casa...", a corredo un emoticon della faccina che ride imbarazzata.

Insomma, addio tatuaggio per la cantante, che ora ha diversi progetti in ballo. L'ultimo di cui si è parlato è la conduzione di Miss Italia, rimandata a causa-Covid. Recentemente, infine, è uscito il suo ultimo singolo di Natale, che sta scalando le graduatorie di tutte le classifiche. Insomma, al netto del tattoo, il momento d'oro di Elettra Lamborghini continua...

