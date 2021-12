Elettra Lamborghini, una rivelazione clamorosa: "Il matrimonio? Quante corna vedo"

16 dicembre 2021 a

"Ci vuole rispetto per l’altro". L'affermazione è stata fatta con convinzione da Elettra Lamborghini, che da tre anni fa coppia fissa con AfroJack, col quale si è sposata l'anno scorso. In un'intervista a Grazia, la cantante ha confessato che per lei i valori matrimoniali contano moltissimo e che un legame coniugale non può evolvere se non ci si mette l'impegno giusto.

L'ereditiera ha spiegato poi che in famiglia sono stati tutti contenti quando lei ha deciso di convolare a nozze. “A casa c’è grande rispetto per il matrimonio, non ti sposi per farti le corna. Come fanno tanti che vedo”, ha aggiunto la Lamborghini, lanciando una frecciatina ma senza fare nessun nome nello specifico. Elettra ha parlato anche del suo amore, che non è a distanza ma itinerante. Ha raccontato, infatti, che al momento è sempre in viaggio tra l’Italia e il Belgio. Ma dal 2022 le cose cambieranno, visto che passerà sei mesi qui e sei a Miami, negli Stati Uniti.

La Lamborghini ha rivelato pure che da quando si è sposata attrae di meno gli uomini: "Non mi si fila più nessuno. Da quando sono sposata è finito tutto". Intanto, dal punto di vista lavorativo è un gran momento per Elettra, che è stata scelta dalla patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani per condurre la finale del famoso concorso di bellezza.

