Aurora Ramazzotti, "in bilico le mie certezze": un pessimo Natale, il grido d'aiuto a poche ore dal cenone

Anche Aurora Ramazzotti si iscrive all'ampio partito di chi non ama il Natale. Anzi, spiega la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, la festa le induce proprio delle brutte sensazioni. "Il Natale? Non lo amo. Ho una malinconia legata a questa festa, l’ho sviluppata in adolescenza, quando ho perso gli equilibri su cui barcollavano in bilico le mie certezze". Così Aurora Ramazzotti in Blue Chats, un programma ideato da lei in collaborazione con Freeda.

Del Natale, Aurora ne ha parlato invitando la psicologa Valeria Locati, il tutto nella seconda puntata del programma, tutta dedicata all'Holiday Blues, ossia la tristezza e la malinconia che si provano durante le festività.. "Inizialmente la colpa la do alle mie aspettative - ha aggiunto Aurora Ramazzotti -. Avevo aspettative idilliache dovute alla perduta spensieratezza e gioia dell’infanzia che non riuscivo mai a incontrare, perché, appunto, la bambina che era in me sembrava sempre più lontana. Piano, piano la sensazione è diventata una tassa fissa, come una folata di vento che arriva puntuale ogni anno alla prima lucina appesa in alto", rimarca.

E ancora: "Ma non sono sempre riuscita a capirmi. Solo di recente ho avuto modo di capire perché mi sentissi così, parlando con persone che condividevano lo stesso malessere e che a loro volta provavano conforto nella consapevolezza di non essere sole. Oggi per me si è tutto intensificato perché so quanta gente soffre e quanto può far male sentirsi sbagliati perché qualcuno ha deciso che ci si debba sentire in un determinato modo”, conclude Aurora Ramazzotti.

