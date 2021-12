Federica Panicucci: "La confessione di mia sorella, uno choc". La verità che le ha sconvolto il Natale

27 dicembre 2021 a

“Mia sorella mi fece una rivelazione, fu uno shock”, dopo Natale Federica Panicucci pensa al Capodanno. Lo festeggerà su Canale 5 con il suo pubblico. Intanto, rilascia un'intervista al settimanale Confidenze, dove ha rivelato alcune curiosità proprio sulla festa più importante dell’anno.

E, così, quasi all'improvviso, ci si ritrova di fronte alla leggenda di Babbo Natale. Tutti ci crediamo, tutti abbiamo scritto una letterina a quell'uomo che viene ogni anno dalla Lapponia. Ora, però, Federica Panicucci rivelato qualcosa di inaspettato. "E’ stato bellissimo credere a Babbo Natale. Finché mia sorella non ha rotto l’incanto, dicendomi ti svelo un segreto. Solo in quel momento ho saputo che a portare i regali erano mamma e papà, avevo sette anni, è stato un vero shock", dice a Confidenze.

Capitolo amore. Da anni la Panicucci è legata a Marco Bacini. "Con lui non è stato un colpo di fulmine, l’ho incontrato la prima volta dietro le quinte di Mattino Cinque. Era venuto con un ospite e l’ho notato perché era strano vedere un volto sconosciuto in studio”. Poi confessa: “Io e Marco Bacini ci siamo persi molte volte”. Adesso, però, il loro amore sembra solido. Viaggiano molto insieme e lui non rinuncia a stupirla in ogni modo: fiori e cene romantiche. Insomma, una coppia che adesso è sulla cresta dell'onda e si gode il bel momento di successo. Soprattutto televisivo. A quanto pare, però, il ritorno della Panicucci a Mattino 5 è previsto per metà gennaio. Il motivo non si sa, si parlava di qualche fibrillazione interna al format, ma tutto sarebbe stato smentito.



