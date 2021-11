Mediaset, non solo i tg: una bomba su Federica Panicucci, Pier Silvio e i rumors sulla rivoluzione totale

15 novembre 2021 a

a

a

Federica Panicucci lascia Mattino 5? Stando a un'indiscrezione riportata da Giuseppe Candela su Dagospia, il programma di informazione in onda su Canale 5 potrebbe essere condotto solo dal giornalista Francesco Vecchi già a partire dal 13 dicembre. Inoltre, la trasmissione - che potrebbe anche cambiare titolo - per la prima volta non si fermerà durante le lunghe feste natalizie.

"Possono tornare a farlo". La scelta di Pier Silvio Berlusconi: Mediaset, ribaltone per D'Urso e Panicucci

Insomma, tira aria di novità in casa Mediaset. Nelle scorse ore, infatti, si erano diffuse pure delle voci secondo cui a Cologno Monzese si starebbe lavorando alla chiusura di Tg4, Studio Aperto e SportMediaset. La causa sarebbe da ricercare negli ascolti un po' troppo bassi. Solo il telegiornale di Canale 5 resta fuori da questo discorso. La chiusura, comunque, è stata ridimensionata dall'azienda di Pier Silvio Berlusconi: “Fonti Mediaset smentiscono la chiusura di Tg4 e Studio Aperto - scrive l’Ansa - l’unica ipotesi è cambiare nome a News Mediaset in TgCom e razionalizzare le linee, ma nessuna chiusura”.

"Un trauma, non passerà mai". Federica Panicucci piange e la Toffanin crolla con lei: dramma a Verissimo

Gli stessi concetti sono stati ribaditi dall’azienda di Cologno Monzese all’Adnkronos: “Semplicemente una riorganizzazione interna delle ‘linee’ di tutte le testate in un’ottica di ottimizzazione”. Quindi “volti e loghi delle testate resteranno diversificati”, con l’aggiunta di una precisazione importante: “I cambiamenti avverranno senza licenziare nessuno ma con il ricorso ad esodi incentivati. In tre anni sono previsti 45 prepensionamenti incentivati su base volontaria. Ma negli stessi tre anni sono previste le assunzioni di 15 giovani giornalisti”.

"Tu ci faresti l'amore?". E la. D'Urso li ribalta: lo spettacolino osceno della coppia no vax a Pomeriggio 5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.