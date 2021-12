Federica Panicucci: "Torno il 10 gennaio", ma Mediaset la smentisce. Grosso caso in azienda

10 dicembre 2021 a

a

a

"Tornerò il 10 gennaio": Federica Panicucci ha fatto questo annuncio a Mattino Cinque, prima di congedarsi dal pubblico per la pausa natalizia. Le sue parole però cozzano con il comunicato stampa rilasciato da Mediaset, nel quale si spiega invece che la conduttrice tornerà al timone del talk mattutino di Canale 5 il 7 febbraio. La nota stampa, in cui vengono precisate le date del ritorno in onda dei vari programmi, risale a una settimana fa.

"Pier Silvio tira dritto, a Cologno tutti zitti". Dago-bomba su Mediaset: chi cacciano tra pochi giorni

L'emittente, in particolare, aveva spiegato che Francesco Vecchi avrebbe condotto in solitaria il nuovo Mattino Cinque News dal 13 dicembre al 4 febbraio. La Panicucci invece sarebbe rientrata solo dopo, a febbraio inoltrato. L'annuncio di questa mattina, però, ha cambiato di nuovo le carte in tavola. La presentatrice ha fatto sapere ai telespettatori che tornerà in onda molto prima rispetto a quanto precedentemente detto dall'azienda.

Cosa sarà successo? Come mai questo cambio di date? E soprattutto qual è la data da considerare adesso? Probabilmente - come spiega davidemaggio.it - la data giusta è quella più recente, di cui ha parlato la Panicucci in tv questa mattina e rilanciata anche dall'account social di Mattino Cinque. Nel frattempo, però, ci si chiede cosa sia potuto succedere e in particolare cosa abbia spinto Mediaset a fare un passo indietro in così poco tempo.

"Ecco a chi frega il posto Simona Branchetti". Rumors clamoroso a Mediaset, dal Tg5 a... un impensabile ribaltone?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.