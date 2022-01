Capodanno in musica, Federica Panicucci in imbarazzo. Rovazzi, il silenzio tombale in teatro

01 gennaio 2022 a

a

a

Canzoni, balli e battute, ma anche qualche imprevisto: il Capodanno in Musica di Canale 5 ha intrattenuto migliaia di telespettatori ieri sera. Tra gli ospiti della serata, condotta da Federica Panicucci al Teatro Petruzzelli di Bari, c’era anche Fabio Rovazzi, noto per hit come Andiamo a comandare o Faccio quello che voglio. Proprio lui ha avuto dei problemi tecnici durante l’esibizione.

"Zero rancore...". Amadeus e i Cugini di campagna, tutto falso? Clamoroso sospetto: "vendetta sui Maneskin" | Video

All’improvviso il cantante si è ritrovato senza parole e in grande imbarazzo. Ma cos’è successo di preciso? Rovazzi si stava esibendo sulle note di La mia felicità, il suo recente tormentone fatto in collaborazione con Eros Ramazzotti. A un certo punto, però, la base è completamente saltata e nel teatro è calato un silenzio tombale. Il cantante allora si è girato verso il dj che aveva fatto partire la base fra l’imbarazzato e il divertito. “È esploso qualcosa”, ha commentato sorridendo in modo un po’ spaesato.

"Tre tamponi in 24 ore, reclusi in hotel". Panico Covid. Il super ospite del Capodanno su Mediaset: "Che Dio..." | Video

Alla fine, comunque, la performance si è conclusa senza altri intoppi. La base della canzone è ripartita dopo pochi secondi e il cantante ha concluso la sua esibizione. Al termine della canzone, però, Rovazzi è scoppiato a ridere commentando: “Non so cos’è successo ma..?”. A quel punto è entrata in scena per pochi attimi Federica Panicucci, che ha chiesto all’artista cosa fosse successo, minimizzando l’accaduto. “Cos’è successo? Lascia stare…”.

"Trenini e focolai Covid". Capodanno in musica, chi accusa Mediaset: caso clamoroso | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.