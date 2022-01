Albano Carrisi, Capodanno in musica saltato per Covid? Dov'è andato in onda mentre c'era la Panicucci su Canale 5

02 gennaio 2022 a

Doveva partecipare a Capodanno in musica, ma il Covid l'ha fermato alla vigilia. Così Albano Carrisi ha pensato bene di festeggiare in un'altra maniera. Mentre su Canale 5 andava in onda lo show di Capodanno condotto da Federica Panicucci, il Leone di Cellino San Marco ha pensato bene di collegarsi con il "collega" Giovanni Urganti, a migliaia di chilometri di distanza dalla sua Puglia, e rallegrare i telespettatori con un altro speciale di San Silvestro, Ciao 2021.

Immancabili il foulard e il cappello Panama bianco, Al Bano è stato uno dei fiori all'occhiello, insieme a Fedez, a Toto Cutugno e ai Ricchi e poveri, della seconda edizione dello show trash-cult di Ivan Urgant (Giovanni Urganti, appunto), star della tv russa. Un Capodanno "all'italiana", una parodia strepitosa a metà tra la balera e un Festival di Sanremo anni 70, con pseudo-cantanti (italiani, diciamo così) dal look improbabile, capelli lunghi, frangette, baffoni. E tante bellezze discinte.

L'omaggio all'Italia è sentito, la lingua ufficiale è l'italiano maccheronico tradotto in russo con sovrimpressione in cirillico, mentre con simpatico ribaltamento Al Bano, Fedez e gli altri nostri connazionali hanno recitato la parte di artisti russi. Si ride, si canta e soprattutto si fanno ascolti (in poche ore, oltre 500mila visualizzazioni su Youtube". Panicucci e Mediaset non si arrabbieranno di certo: tutto programmato da tempo. E poi, chi sarebbe riuscito a "trattenere" il vulcanico crooner salentino?

