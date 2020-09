Storie Italiane, strazio e lacrime per Wilma Goich: "Mia figlia è morta in un mese", il terrificante lutto di poche settimane fa

Francesco Fredella 07 settembre 2020 a

a

a

“Voglio tornare qui senza lacrime”. Wilma Goich parla per la prima volta della morte di sua figlia Susanna (nata dal matrimonio con Edoardo Vianello). A Storie italiane con Eleonora Daniele su Rai 1, nella prima puntata della stagione, lunedì 7 settembre, Wilma racconta quel “dolore che non passerà mai. Sono passati 5 mesi. Solo 5 mesi. È avvenuto tutto all’improvviso”, racconta alla Daniele che scoppia a piangere in diretta. “Aveva uno strano dolore alla sciatica e ha fatto una tac. Da quel momento è morta in un mese”, continua a raccontare la Goich. “In questi giorni mi sta molto vicino Edoardo, ci sentiamo spesso anche per questioni di lavoro che poi racconterò. Ma anche mio nipote di 23 anni non mi lascia mai sola”. Poi Wilma parla del rapporto con Susanna, che tutto il mondo della tv e dello spettacolo piange. “Ho fatto tutto per lei. Sono serena. Mi dispiace non averla appoggiata nel canto, ma qualsiasi cosa facesse le veniva bene. Era precisa, orgogliosa. Non litigavo mai con lei. Era tosta, vincente”, dice la Goich.

Emorragia cerebrale, crisi epilettiche: "Non arriverà a domani mattina". Catherine Spaak rivela il dramma che la ha colpita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.