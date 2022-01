Sonia Bruganelli "in terapia per anni": il problema cardiaco della figlia e il dramma personale, ciò che non aveva mai detto

19 gennaio 2022 a

a

a

Sonia Bruganelli ha raccontato la più personale delle esperienze. Moglie di Paolo Bonolis e ora opinionista del Grande Fratello Vip, l'imprenditrice ha svelato un momento delicato della sua vita: "Sono andata in cura, l’ho fatto per un paio di anni, dopo la nascita di mia figlia Silvia". Prima della nascita, la 19enne ha riscontrato un problema cardiaco che l'ha costretta a un intervento chirurgico.

"Deficiente, tutto questo per una sco***?". Roba spinta, Sonia Bruganelli demolisce suo figlio

Da qui la necessità di seguire una terapia, che la Bruganelli ammette essere stata utile, ma che "a un certo punto bisogna chiudere per migliorare". Al settimanale Chi la spalla di Alfonso Signorini nel programma di Canale 5 ha raccontato che lei e Adriana Volpe sono due mondi distanti e opposti: "I rapporti tra noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani". Poi la rassicurazione alla collega, sottolineando che quando in studio parla con un autore non deve seguirla pensando che "possa aver scoperto chissà quale segreto".

La vendetta di Sonia Bruganelli: avete notato che Signorini, nell'ultima puntata del Gf Vip...

Infine i ringraziamenti: "Ringrazio Alfonso Signorini per avermi scelta, in un momento particolare della mia vita, mi ha fatta crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma posso annunciare a Chi che il prossimo anno non ci sarò". La Bruganelli non nasconde nuovi progetti in vista a fianco del marito.

Ecco la "sostituta" di Sonia Bruganelli: colpo bassissimo a Bonolis e signora, qua esplode Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.