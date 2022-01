Sanremo 2022, Amadeus spiazzante: "Se prendo il Covid". Rai, unsalto nel buio?

31 gennaio 2022 a

Il Festival di Sanremo scalda i motori per la partenza della 72esima edizione, la terza diretta e condotta da Amadeus. Rispetto allo scorso anno, la kermesse vuole tornare il più possibile alla normalità: il Covid non è ancora alle spalle, ma grazie al vaccino la situazione è radicalmente cambiata in meglio, consentendo quindi di riavere il pubblico al teatro Ariston.

Resta però lo spauracchio Covid: nel caso in cui un cantante dovesse risultare positivo, rimarrà comunque in gara ma ovviamente non si esibirà sul palco e verrà mandata in onda una registrazione fatta durante le prove. Non a caso Amadeus ha raccomandato ai cantanti di pensare anche al look quando si esibiscono a porte chiuse in vista dell’esibizione vera e propria. Ma se a risultare positivo fosse proprio il padrone di casa? In quella circostanza il problema sarebbe serissimo: “Non c’è un piano B - ha ammesso Amadeus - se mi prendo il Covid state qua con me 10 giorni”.

A proposito degli ospiti, Amadeus ha fatto il punto nella conferenza stampa di apertura del Festival: “Gli accordi si chiudono strada facendo, tutti negli ultimi giorni, quindi i miei annunci non sono fatti per creare suspense. Manca un ospite musicale per chiudere la settimana. Stiamo lavorando a più cose”.

