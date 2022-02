Sanremo 2022, Amadeus offeso da Selvaggia Lucarelli: "Dai Maneskin conciato così?", il dettaglio imbarazzante

Francesco Fredella 01 febbraio 2022 a

Amadeus sorprende tutti, ma forse non basta a qualcuno. E quando annuncia l'arrivo dei Maneskin, che sono super ospiti di questo Sanremo, spunta un fuoriprogramma inaspettato: il conduttore mette il cappotto ed indossa un cappello, poi raggiunge l'uscita dell'Ariston. Sale a bordo di una Golf-car e va a prendere i quattro ragazzi romani applauditi in tutto il mondo.

La scena in poco tempo diventa virale, super cliccata. Tutto nasce dopo una scommessa. Che Amadeus racconta così: "Gli avevo detto che se fossero venuti a Sanremo sarei andato a prenderli. Due ore fa mi hanno chiamato chiedendomi 'a che ora passi a prenderci?' È la prima volta in 72 anni che accade una cosa simile - dice Amadeus - ma per i Maneskin questo ed altro". Ma quella che agli occhi di tutti appare come una vera e propria trovata geniale viene colta come argomento di dibattito.

Forse inutile. E ci pensa Selvaggia Lucarelli a sparare una cannonata. "I Maneskin che si fanno conoscere in tutto il mondo perché sono rock e moderni e lui che li va a prendere col cappello con la scritta driver", scrive su Twitter. Qualcuno, sempre sui social, commenta: "Fa molto Pretty Woman". Quella di Selvaggia sembra davvero un'offesa gratuita al conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

