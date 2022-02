Striscia la notizia, Sanremo 2022 con giallo. "Perché Damiano piangeva", lo sgarbo al "quinto membro segreto dei Maneskin"

03 febbraio 2022 a

Perché Damiano David è scoppiato a piangere sul palco del Festival di Sanremo? I retroscena dal palco dell'Ariston spopolano, il cantante dei Maneskin su Instagram ha ringraziato tutti, fan e collaboratori, e pure la fidanzata Giorgia Soleri, decisiva a suo dire nella scrittura e nell'interpretazione di Coraline, il brano ad alto tasso emotivo che ha portato il cuore da rocker del giovane romano a sciogliersi in caldissime lacrime, come neve al sole.

Secondo Striscia la notizia, però, dietro c'è qualcosa di più. Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, e condotto in via eccezionale di nuovo da Roberto Lipari e Sergio Friscia (sostituti di Enzo Iacchetti, positivo al Covid, ed Ezio Greggio fermato in via precauzionale), dà la parola al quinto componente dei Maneskin, sconosciuto ai più Si tratta di Flaviano: "Loro non vogliono che si sappia, lunedì sera si sono esibiti senza di me ed è stata una vergogna, una cosa insopportabile".





"Secondo voi perché ha pianto? Perché è rimasto deluso del fatto che la verità è venuta fuori, io esisto e sono il quinto componente dei Maneskin. Damiano mi ha copiato tutto, anche il pianto. Mi ha copiato quando ero rimasto deluso perché una sera non potevo fare il bis delle tagliatelle. E mi ha copiato anche Victoria (Victoria De Angelis, la sexy bassista dei Maneskin, ndr): la cosa dei capezzoli, e il reggicalze...".

