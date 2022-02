Sanremo 2022, angoscia per Beppe Vessicchio: "Negativo al Covid, ma non sta bene". Le indiscrezioni dall'Ariston

03 febbraio 2022 a

Pur essendosi negativizzato in tempo per partecipare alla 72ª edizione del Festival di Sanremo, di Beppe Vessicchio non vi è stata traccia sul palco dell’Ariston nelle prime due serate. Si è così aperto un piccolo caso, risolto dalle indiscrezioni raccolte dall’Ansa: il direttore ha dovuto dare ancora forfait per la prima esibizione de Le Vibrazioni perché, nonostante sia tornato negativo al Covid, le sue condizioni non sono ancora delle migliori.

Nel dettaglio, da Sanremo, il giornalista Massimo Galantino cinguetta quanto segue: "Beppe Vessicchio ha dovuto dare ancora forfait per la prima uscita de Le Vibrazioni questa sera. Nonostante sia tornato negativo al covid, non sta bene. Potrebbe rientrare non prima di venerdì, per la serata delle cover".

La speranza è che possa rientrare in tempo per venerdì, quando andrà in scena la serata delle cover. Tra l’altro senza di lui l’esordio de Le Vibrazioni è stato piuttosto dimenticabile: in gara con il brano “Tantissimo”, il gruppo non ha impressionato pubblico e sala stampa, ma va comunque sottolineato l’omaggio a Stefano D’Orazio, il cui viso era raffigurato su una cassa della batteria. Si attende quindi il rientro di Vessicchio, un personaggio amatissimo da tutti i fan del Festival.

A proposito di Covid, Sanremo è diventata la città dove serve un tampone per fare il tampone. Per non rimanere fuori dal Festival bisogna fare tre test in meno di due giorni: prendiamo ad esempio la nave di Costa Toscana, per salirci bisogna avere un tampone molecolare negativo che dà accesso a un test rapido. Se tutto va come deve, allora si può finalmente salire sulla nave capitanata da Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

