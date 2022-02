Sanremo 2022, Tananai apre il fuoco contro la regia: "Una mer**". Stecche clamorose, il caso travolge Amadeus

03 febbraio 2022 a

Tutti stonati a Sanremo. Almeno a sentire quanto detto durante la consueta conferenza stampa. Giovedì 3 febbraio, a poche ore dalla terza serata del festival musicale, a prendere la parola è stato un giornalista che ha subito chiesto ad Amadeus di risolvere i problemi audio riscontrati. Molti i cantanti che avrebbero avuto diverse difficoltà nel cantare. Tra questi "Emma che urlava", Francesco Sarcina che avrebbe stonato dall’inizio alla fine.

Oppure Iva Zanicchi e Massimo Ranieri che pure avrebbero avuto problemi con l'intonazione. Un rimprovero di cui il conduttore di Rai 1 non era a conoscenza. Lui, come ha ammesso, è dietro le quinte e spesso e volentieri non si rende conto di quanto accade sul palco. A rendersi conto che qualcosa non ha funzionato è stato però Tananai.

Il giovane, in gara con Sesso occasionale, si è stupito dopo aver riascoltato la sua esibizione. "Sanremo è strano, eh? Io ero lì, ero convinto di aver fatto una figata… Torno a casa, una m***da! Stupenda sta roba, tu vivi in una dimensione parallela, capito? Folle! Io ero lì tutto felice sul palco, c***o tiravo le stecche! Secondo me il pezzo è molto bello, poi lo ascolterete quando uscirà registrato bene senza le mie stecche live". E chissà che in queste ore il direttore artistico non decida di prendere provvedimenti.

