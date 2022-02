Sanremo 2022, il dramma mentre canta Cesare Cremonini: rovinosa caduta del cameraman, "tentato suicidio"

04 febbraio 2022 a

a

a

Brutto incidente sul palco dell'Ariston durante la terza puntata del festival di Sanremo. L'imprevisto è avvenuto poco prima di mezzanotte nel corso dell'esibizione di Cesare Cremonini, per la prima volta alla kermesse. Il super-ospite stava intonando uno dei suoi più grandi successi Poetica, quando è avvenuto qualcosa che nessuno si aspettava.

"Ahia, Dio c***". Un terremoto a Sanremo, Drusilla Foer ha bestemmiato sul palco? Ecco il video | Guarda

Uno dei cameraman della Rai lo stava seguendo da vicino, a pochi passi dall'orchestra, che si trova leggermente più in basso rispetto al palco vero e proprio. I telespettatori hanno visto Cremonini in primo piano, ma solo per qualche istante prima che le immagini schizzassero sul soffitto.

Cos'è successo? Il cameraman, indietreggiando, non si è reso conto di essere sul bordo del palco, non ha visto lo scalino che lo separava dalla parte bassa in cui ci sono i musicisti ed è scivolato in malo modo. I telespettatori lo hanno scoperto grazie a un video ripreso dall'interno del teatro, che in poco tempo è diventato virale. Al momento, comunque, non si sa come sta l'operatore. Il fuoriprogramma, però, ha divertito non poco il pubblico. Scatenando una valanga di commenti ironici. Un utente per esempio ha scritto: "Il cameraman svenuto davanti a Cesare Cremonini che canta 'Poetica' lo capisco benissimo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.