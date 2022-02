Andrea Delogu, bacio "saffico" con Gaia: la cantante si alza e...su Rai 2 accade l'inimmaginabile

16 febbraio 2022 a

Andrea Delogu non dimentica l'ironia. E nella sua nuova trasmissione su Rai 2,Tonica, sorprende tutti. Nella puntata d'esordio, quella andata in onda martedì 15 febbraio, sono stati tre cantanti a raccontarsi: Gaia (Gaia Gozzi, cantante uscita dal talent Amici), Matteo Romano e Angelina Mango. Anche se tutti hanno parlato di sé senza filtri, è con Gaia che la padrona di casa si è lasciata più andare. La cantante, mentre parlava del suo nuovo album e della canzone 'Salina', si è alzata dalla poltrona e ha baciato sulle labbra la conduttrice.

Un siparietto concordato, che però non è stato esente dai commenti. Su Twitter sono stati in tantissimi a dire la propria. Tra questi Ema Stokholma, migliore amica della Delogu, che davanti alla scena ha subito twittato: "Ho appena visto Andrea baciare Gaia e non ne sapevo nulla! Pronto polizia dell'amicizia?". E ancora: "Un programma brillante e divertente, ospiti che sembrano tutti amici nostri e che dire della conduttrice? Bona dal cervello ai piedi".

Ma la Stokholma non è l'unica a prendere la parola. Dopo di lei sono diversi gli utenti del web a cinguettare: "Non io che in questo momento sto invidiando Andrea Delogu… In pratica è stata baciata da Dio". La Delogu ha invece voluto ringraziare tutti per l'enorme successo ottenuto: "Grazie! Da tutti noi del gruppo non solo da me. Grazie. (Se salta fuori che han sbagliato i conteggi dello share fatevi i fatti vostri che già sto al limite della tensione nè)".

