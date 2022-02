Michelle Hunziker, 27 anni fa una sconvolgente profezia: il video che lascia senza parole

21 febbraio 2022 a

Bellissima, chiacchieratissima e sotto ad ogni tipo di riflettore. Semplicemente Michelle Hunziker, al centro del gossip dopo la rottura con Tomaso Trussardi e al centro dell'attenzione da che conduce Michelle Impossibile, programma di Canale 5 in due appuntamenti, una sorta di format autobiografico che almeno nella prima puntata, la scorsa settimana, ha fatto il pieno in termini di ascolti.

Insomma, un momento d'oro, artisticamente parlando, per la Hunziker. Forse le cose, dopo l'addio a Trussardi, non vanno altrettanto bene da un punto di vista personale, ma non sta a noi dirlo. Per certo, la bellissima Michelle sarà stufa delle voci che la vedono vicina ad Eros Ramazzotti, oppure a un baby-modello a cui è stata accostata in questi ultimi giorni. Insomma, un diluvio di voci, indiscrezioni e smentite. Il prezzo del successo, vien da dire.

Ed in questi giorni, è tornato a rimbalzare online uno dei primi provini che aveva fatto molti anni fa, quando la Hunziker di anni ne aveva 18, oggi ne ha 45. Già bellissima, come sempre sorridente, una giovanissima Michelle Hunziker, così come potete vedere nel video qui in calce, affermò: "Io mi chiamo Michelle Hunziker, vengo dalla Svizzera tedesca ed abito un po’ a Milano ed un po’ a Bologna. Ho 18 anni e non so cosa posso dire. Il sogno nel cassetto sarebbe comunque.. è ridicolo dirlo perché tanto.. Mi piacerebbe condurre la trasmissione, non sarebbe male". E insomma, 27 anni dopo quella profezia si è avverata: oggi per la prima volta Michelle conduce un programma "in solitaria", insomma tutto suo. Che dire, ci aveva azzeccato...

Michelle Hunziker, uno dei primi provini pic.twitter.com/JGarX3RKrf — Mondotrash (@Mondotrash1) February 17, 2022

