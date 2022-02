Fedez, J-Ax vuota il sacco: "Non ho tradito nessuno, io". Dietro la rottura, una storia di soldi?

Francesco Fredella 24 febbraio 2022 a

Vi ricordate Fedez e J-Ax? Della serie: "C'eravamo tanto amati", la loro collaborazione professionale è finita all'improvviso. Non è mancata la polemica sull’intervista che ora - su Tik Tok - diventano virali i video di J-Ax e della sua intervista per lo stesso portale musicale. Si tratta di un'intervista dello scorso anno, ma i video stanno facendo il giro della Rete.

“Rapporti rotti con i colleghi? Dal mio punto di vista il problema non sono io, quindi le relazioni di questo tipo sono state due o tre. Penso tu ti riferisca a Marra e Guè e poi Fedez. Con Neffa ad esempio non ho mai litigato. Con Marra e Guè era la questione che noi eravamo i comunisti col Rolex e loro Santeria. Ovviamente si era creata questa cosa di dissing, ma io ci sono finito in mezzo. Con Federico invece sono questioni che vanno oltre il rapporto personale. Quando c’è di mezzo una società insieme e robe simili, a quel punto uno non può nemmeno scendere troppo nei dettagli. Però ti assicuro che io non ho tradito nessuno”, racconta J-Ax.

Che poi aggiunge: “Non rinnego nulla di quello che ho fatto con lui. Sono orgoglioso da ciò che abbiamo fatto, credo sia stata bella musica. Anche le cose più zarre mi piacciono. Ci sono pezzi di Comunisti col Rolex a cui sono molto affezionato. Musica del C è uno dei brani più belli del disco. Quindi sono troppo contento di quello che abbiamo creato. Ovviamente la botta nazional popolare ti fa perdere i consensi delle gente cool, ma tanto quelli non li sopporto". Nella vita professionale di J-Ax, ad un certo momento, arriva l'incontro con Fede (in rampa di lancio verso la popolarità). Poi l'imprevisto: l'addio tra i due, che fanno sognare l'Italia con i tormentoni estivi. "Siamo persone davvero molto diverse. Quello che mi ha fatto avvicinare a lui era la sua voglia di voler ribaltare il music business. Voleva entrare dentro e rompere il gioco. Inoltre abbiamo un background musicale simile. Adoriamo entrambi il punk rock e tra i rapper è una cosa rarissima", conclude. Ora il video è virale.





