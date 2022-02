Ilary Blasi a Belve, "cuore infranto". Francesca Fagnani, parole pesantissime

25 febbraio 2022 a

"Ho il cuore infranto". Francesca Fagnani deve ancora registrare l'intervista a Ilary Blasi per il suo programma Belve, su Rai2, e non nasconde la delusione e la preoccupazione per le voci che stanno dominando il gossip dell'ultima settimana: la crisi tra la conduttrice Mediaset, prossima al ritorno in tv con l'Isola dei famosi, e suo marito Francesco Totti, ex capitano della Roma. Un rapporto solidissimo, in apparenza, che va avanti da 20 anni tra dediche romantiche e battute caciarone, scalfito pare da qualche scappatella reciproca di troppo. Secondo radio-gossip, Totti avrebbe un flirt con Noemi Bocchi, conosciuta su un campo di padel. La Blasi sarebbe stata avvistata a cena al ristorante con l'attore Luca Marinelli, astro ormai affermato del cinema italiano.

"Se fosse vero che si sono lasciati mi dispiacerebbe", ammette la Fagnani, lasciando però aperta la porta alla speranza di una riappacificazione (peraltro, i diretti interessati martedì hanno smentito i pettegolezzi, senza convincere molto). Per questa nuova stagione di Belve, la compagna di Enrico Mentana ammette al Messaggero: "Ho provato ad avere Sabrina Ferilli, ma era impegnata. Mi è piaciuta moltissimo a Sanremo. E poi vorrei Belen Rodriguez, una vera belva, inquieta e dalla vita travagliata. Non l'ho ancora vista alla conduzione de Le Iene, sono curiosa". La stessa Fagnani peraltro ha fatto parte della scuderia delle Iene, co-conducendo una puntata lo scorso dicembre: "Mi sono divertita, è stata una delle esperienze professionali più belle. Condurre? Non ho un contratto d'esclusiva in Rai, potrei farlo. Certo non durante Belve".

