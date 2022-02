Francesco Totti "in fuga" da Ilary Blasi? Dove, come e con chi l'hanno beccato: il caso si complica

24 febbraio 2022 a

Una tranquilla serata "da single" o quasi, per Francesco Totti. Le malelingue ovviamente trionfano in queste ore, nonostante la smentita dell'ex capitano della Roma che ha bollato come "fake news" le voci di crisi coniugale con Ilary Blasi. Il gossip però continua a impazzare, si inseguono le indiscrezioni su presunti flirt dell'uno (Noemi Bocchi, giovane romana conosciuta su un campo di padel) e dell'altra (la Blasi è stata avvistata a cena con l'attore Luca Marinelli). Martedì sera, per spazzare via i pettegolezzi, Ilary ha pubblicato su Instagram un video in cui era a cena, con tutta la famiglia, in un noto ristorante di Roma.

Ora, sempre su Instagram, ecco Totti a cena, ancora una volta. Ma a Milano e senza la moglie. L'ex Pupone è stato immortalato al Forte, noto marchio versiliano sbarcato sotto la Madonnina, in compagnia dell'amico Lorenzo Tonetti che ha pubblicata una foto sulle sue Instagram Stories. Nel locale lanciato dal giovane imprenditore Andrea Reitano nell'esclusivo palazzo Moscova, a due passi dall'Hotel NH di Porta Nuova, Totti forse cercava un po' di privacy e tranquillità, lontano dai sussurri maligni della Capitale, ma ha trovato ahilui altri riflettori. Anche perché il ristorante è già meta ambita di molti vip, e così a pochi tavoli dal campione del mondo 2006 ecco attovagliati Flavia Pennetta e Fabio Fognini, glorie del tennis azzurro.





Dopo aver gustato una cena a base di crudo di pesce, scrive Leggo.it, Totti non si è sottratto al caloroso saluto dei due colleghi sportivi, raggiungendoli al loro tavolo e intrattenendosi per qualche chiacchiera serale.

