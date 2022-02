Noemi Bocchi, "l'energumeno che la controllava": Francesco Totti, indiscrezioni da incubo sulla presunta amante

24 febbraio 2022 a

Si sprecano le indiscrezioni su Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma di Francesco Totti. L'ex capitano della Roma ha smentito, martedì sera, le voci di una sua crisi coniugale con Ilary Blasi, ma molti dettagli convincono gli esperti di gossip che la coppia sia effettivamente scoppiata. E di Noemi (avvistata già a fine dicembre all'Olimpico, a poche poltroncine di distanza da Totti) continuano a parlare in tanti. L'ormai ex marito Mario Caucci, imprenditore e romanista sfegatato, le aveva riservato pensieri non proprio dolcissimi ("Se è vero, Totti mi ha salvato") e ora, scrive il Messaggero, salta fuori anche una donna, da Dubai.

La signorina si presenta a sua volta come una ex di Caucci: "Ho convissuto quasi 2 anni con Mario, la storia con Noemi era finita già nel 2017 - sottolinea -. Abbiamo avuto un figlio che lui non ha più visto". Un ménage decisamente affollato, per tutti. E intanto sempre il quotidiano romano pubblica le confidenze di alcune amiche di padel della Bocchi, che giurano che "fino a non molto tempo fa il marito di Noemi mandava un energumeno a controllarla, lei faceva molti misti, forse lui era ancora geloso perché è molto carina". Non a caso, radio-gossip riferisce che Noemi e Totti si siano conosciuti proprio su un campo da padel, nuova grande passione di Francesco da quando ha lasciato il calcio.

"Non li ho presentati io - mette in chiaro Alessandro Nuccetelli, pr molto noto nella Roma vip ed ex marito di Antonella Mosetti -. Conosco Noemi da quando è una ragazzina, ma non l'ho presentata io a Francesco. Lui conosce tutti. Noemi è una tifosa romanista, poi ci sono le foto che li ritraggono vicini allo stadio, anche se a diverse poltroncine di distanza, ma non li ho fatti incontrare io personalmente". C'era il suo zampino invece nella storia tra Totti e la Blasi: "Vent'anni fa ero nella sala hobby a casa di Francesco - ricorda - stavamo guardando in tv Passa parola e lui mi disse: Quanto mi piace quella letterina, me la sposo. Io conosco Ilary da quando è piccola, era del mio quartiere, Monteverde".

