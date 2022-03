Michelle Hunziker, il legame impensabile con Gerry Scotti: "Chi è davvero lui per me"

22 marzo 2022 a

Michelle Hunziker è molto attenzionata dal punto di vista mediatico negli ultimi mesi. E non potrebbe essere altrimenti, dato che la sua separazione da Tomaso Trussardi ha fatto letteralmente scatenare il gossip. Inoltre la showgirl svizzera è tornata in tv con due prime serate su Canale 5 che sono state un grande successo, con Mediaset che le ha permesso di festeggiare nel miglior modo possibile i primi 25 anni di carriera.

E tanti ancora ne ha davanti a sé. Tra l’altro nel “one woman show” che ha condotto su Canale 5 è apparso anche Gerry Scotti, uno dei colleghi a cui Michelle è più legata, non solo dal punto di vista lavorativo. I due hanno iniziato a collaborare nel 2015, quando sono stati messi l’uno accanto all’altra dietro al bancone di Striscia la Notizia, lo storico tg satirico ideato da Antonio Ricci. I due insieme hanno formato una delle coppie più iconiche del programma, arrivando a condurre insieme la bellezza di 210 puntate.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la Hunziker ha parlato anche del legame speciale e per nulla scontato che la lega a Gerry Scotti: “È un amico vero. Con lui ho la consapevolezza di avere accanto una persona di cui mi posso fidare”. Parole che faranno sicuramente piacere a Scotti, che è un mito vivente della televisione, riconosciuto da tutti non solo per la professionalità ma anche per l’empatia e l’umanità.

