Paola Barale a Belve vuota il sacco: "Il potente che mi ha rovinato la carriera", una vergognosa rappresaglia

Paola Barale si spende in confessioni che fanno molto rumore. Le sue ultime dichiarazioni fanno parlare tutti, l’ex conduttrice di Buona Domenica sarà infatti ospite venerdì 8 aprile di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda ogni venerdì sera su Rai 2 in seconda serata. E nel frattempo filtrano le anticipazioni.

La Barale ha raccontato la sua carriera, ripercorrendone tutte le tappe. La conduttrice fa intendere che ci sia stato qualcuno che però la ha boicottata. Un blocco voluto da un "potente". "Ma un blocco di che tipo, televisivo o politico?", chiede la conduttrice. "Un blocco! Si dice il peccato non il peccatore, è un blocco: a livello politico no... ci sono dei personaggi...”, dice ancora la Barale. E fa intendere ad un pezzo grosso. Appunto, ma di chi si tratta? Mistero, per adesso.

La carriera di Paola Barale è stata lunghissima e molto forte negli anni. L’ultimo programma che ha condotto è stato Flight 616 nel 2016. L’anno successivo è stata protagonista dell’Isola dei Famosi, dove come concorrente c’era anche l’ex compagno Raz Degan (che ha vinto quell’edizione). La Barale è andata in Honduras e qualcuno pensava, addirittura, al ritorno di fiamma. Che però non c’è stato. I due, dopo una lunga storia d’amore successiva alla separazione tra la Barale e Gianni Sperti, non si sono mai riuniti. Anzi, sembra che dopo un periodo abbastanza felice siano arrivati anche i primi attriti.

Poi Francesca Fagnani a Belve ha parlato dei presunti tradimenti di Raz Degan, ma la Barale non è entrata nel dettaglio. “L’uomo che tradisce è uno sfigato”: queste sono state le uniche parole della showgirl. E sembra che Paola Barale non sia rimasta amica neppure dell’ex marito Gianni Sperti, che aveva conosciuto grazie a Buona Domenica di Maurizio Costanzo. Il loro matrimonio è durato pochissimo, dal 1998 al 2002.

