Verissimo, Silvia Toffanin e una voce pazzesca dopo la puntata: "L'abito non fa il monaco, ma...". Il trionfo di Miss Berlusconi

Francesco Fredella 10 gennaio 2022 a

a

a

Da sempre elegante. Da sempre in prima linea e con tutto il suo splendore: Silvia Toffanin sfoggia un abito bellissimo a Verissimo. Ora marca e prezzo diventano virali nell'arco di poche ore, si tratta di un tailleur originale ed elegante che la conduttrice di Canale 5 ha indossato nella puntata di Verissimo in onda domenica 9 gennaio 2022. Pantalone e una giacca abbinati, griffati Armani. Sembra che sia costato abbastanza. Facciamo due conti. La giacca con strass all over costa 850 euro mentre i pantaloni 790 euro. Per un totale di 1.64 euro. Mica poco.

"Ho avuto uno shock anafilattico". Mietta, la verità sul vaccino: "Perché non l'ho fatto"

Negli studi di Verissimo, per un'altra super puntata, è arrivata Eva Grimaldi e sua moglie Imma Battaglia. Poi la cantante Mietta, la showgirl Laura Freddi, Orietta Berti, Iva Zanicchi e Paola Barale - che ha parlato del suo primo marito Gianni Sperti e della relazione con Raz Degan. Le sue parole sono state abbastanza dure nei confronti dei due uomini con cui ha percorso un pezzo di vita, soprattutto sotto i riflettori. “Questo è sconvolgente”, ha detto la padrona di casa dopo aver ascoltato dichiarazioni molto forti, improvvise.

"Non le ho mai detto ti amo". Silvia Toffanin senza parole: Massimiliano Rosolino brutale a Verissimo

Pronunciate probabilmente di "pancia" e poco con il cuore. Per adesso la Barale sembra uscita di scena: non la si vede da un po' di tempo. Il suo ex Gianni Sperti, invece, da 20 anni è una delle colonne di Uomini e donne dopo aver lasciato il mondo della danza. Rai Degan, infine, dopo L'isola dei famosi è scomparso di nuovo dai radar della tv: si parlare di un suo ritorno grazie al Gf vip, ma c'è stato uno scontro con Signorini sul cachet.

"Perché, ti guardo male?". Silvia Toffanin, la frase sbagliata sull'ospite: cala il gelo in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.