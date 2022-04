Fedez, "dopo l'operazione...". Le conseguenze per il suo corpo: una foto che lascia senza parole

18 aprile 2022 a

"Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato. Non vedo l'ora di rimettermi in sesto e salire su un palco": Fedez si apre con i suoi fan su Instagram, parlando del post intervento per rimuovere il tumore al pancreas. Il rapper, dopo alcune settimane di convalescenza nella sua casa a Milano, sembra aver ripreso le forze. In questi giorni, infatti, è stata con la famiglia al completo al Lago di Como.

Coccolato dalla moglie Chiara Ferragni e dai suoi figli, il primogenito Leone e la piccola Vittoria, che pochi giorni fa ha compiuto un anno, il cantante sta pian piano riprendendo le forze e la grinta necessaria a ripartire più forte di prima. Fedez, inoltre, ha sempre tenuto i suoi seguaci al corrente dei suoi progressi e della sua quotidianità. Complice il meteo favorevole, nei giorni scorsi ha mostrato ai milioni di follower le gite in famiglia e gli sketch divertenti con i suoi bambini.

Di recente, inoltre, si è parlato anche di un suo possibile ritorno a XFactor, dopo l'addio di Emma Marrone. Si tratterebbe di un vero e proprio ritorno a casa per il rapper, che ha trascorso diversi anni nella giuria del talent di Sky.

