Domenica In, "mi ha salvato dall'infarto". Mara Venier, un'inaspettata confessione

Stefano Magnanensi, direttore d'orchestra di Domenica In, non può che essere grato a Mara Venier. La conduttrice di Rai 1 non è apprezzata solo dal pubblico, ma anche dai suoi collaboratori. Lo conferma Magnanensi che alla Venier deve parecchio: "Dopo aver avuto un infarto mi stavo riprendendo e lei mi ha aspettato. Ha fatto bene al mio cuore", ha confessato a Nuovo Tv. Non solo, perché di lei il direttore d'orchestra non può che spendere belle parole: "Straordinaria. Molto precisa, sa quello che vuole".

Basta pensare a come si è presentata la scorsa puntata in studio, quando la Venier non era in perfetta forma fisica. La conduttrice, infatti, aveva fatto sapere di non avere voce e di non sapere se sarebbe stata in grado di presentare la puntata di Pasqua. La sua professionali l'ha però aiutata, ed ecco che non si è smentita: "Grazie al Professore Le Foche, che mi ha ridato la voce a suon di cortisone, speriamo di reggere fino alle 17 e 10", aveva detto al pubblico come nulla fosse.

Per la conduttrice comunque non è la prima volta. Qualche settimana fa, per esempio, la presentatrice è caduta in malo modo durante la pubblicità. Ma nonostante quello, dopo l’incidente ha deciso comunque di andare avanti con la conduzione.

