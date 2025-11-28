Elodie, raptus al concerto: strappa il cellulare e gli scalcia acqua

Elodie nella bufera. La cantante non è nuova a raptus di rabbia e proprio l'ultimo ha scatenato non poca polemica. La vittima? Un giornalista. È successo durante il live a Messina, mentre la compagna di Andrea Iannone interpretava Black Nirvana. Un'esibizione avvenuta nell'iconica vasca d'acqua. In quel momento qualcuno sotto il palco si è avvicinato con il cellulare per riprenderla da vicino. La cantante ha mantenuto la concentrazione fino all'ultimo, poi però ha deciso di reagire. Con un movimento rapido ha allungato la mano e ha fatto volare il telefono dell'uomo, per poi andare avanti con la performance. Peccato però che si trattasse di un giornalista autorizzato a effettuare riprese.
Finita qui? Niente affatto. Sempre durante il concerto, sulle note di Guaranà, Elodie ha rivolto all'uomo un'occhiata eloquente. E non in un momento qualunque, ma nel passaggio in cui la canzone recita "Raccontami ogni cosa, tranne i tuoi segreti. Te lo spacco quel telefono!".
A live finito, Antonio Caffo, giornalista di Messina Today, si è sfogato: "Sono entrato da fotoreporter accreditato. Con una decina di colleghi abbiamo seguito i primi quattro brani dell'artista e poi via: dunque poter scattare foto e riprendere anche video". E ancora: "A questo punto mi viene il sospetto che Elodie non fosse al corrente della presenza di noi rappresentanti della stampa sotto il palco". E il telefono? "Per fortuna non si è rotto". Eppure ai social la reazione dell'artista non è piaciuta. "Pronto... Elodie? Quando vuole può venire a ritirare le radiografie", scherza un'utente del web mentre altri la rimproverano: "Io vado al concerto non solo per ascoltare musica, ma anche per fare un video ricordo".