Elodie, raptus al concerto: strappa il cellulare e gli scalcia acqua

Elodie nella bufera. La cantante non è nuova a raptus di rabbia e proprio l'ultimo ha scatenato non poca polemica. La vittima? Un giornalista. È successo durante il live a Messina, mentre la compagna di Andrea Iannone interpretava Black Nirvana. Un'esibizione avvenuta nell'iconica vasca d'acqua. In quel momento qualcuno sotto il palco si è avvicinato con il cellulare per riprenderla da vicino. La cantante ha mantenuto la concentrazione fino all'ultimo, poi però ha deciso di reagire. Con un movimento rapido ha allungato la mano e ha fatto volare il telefono dell'uomo, per poi andare avanti con la performance. Peccato però che si trattasse di un giornalista autorizzato a effettuare riprese.

Finita qui? Niente affatto. Sempre durante il concerto, sulle note di Guaranà, Elodie ha rivolto all'uomo un'occhiata eloquente. E non in un momento qualunque, ma nel passaggio in cui la canzone recita "Raccontami ogni cosa, tranne i tuoi segreti. Te lo spacco quel telefono!".