Elodie, lo strazio di Marracash: "Così mi distruggi"

"Per parlare, cercavamo di provarci , non volevamo separarci, ma allo stesso tempo sapevamo che le cose non andavano. Il giorno in cui scattiamo la copertina, decidiamo di lasciarci. Elodie era super carina : ci ha provato, si è impegnata", scrive Marracash nel libro riferendosi a quel periodo.

La loro relazione, finita nel 2021, aveva attraversato una fase di profonda crisi in cui - spiega il rapper - ogni certezza sembrava sgretolarsi , compreso il legame con la collega con cui aveva condiviso non solo vita privata, ma anche importanti parentesi lavorative. Nonostante i tentativi, nessuno dei due riuscì a invertire la rotta: morale della favola, un burrascoso addio.

Pochi dubbi, quella tra Elodie e Marracash è una delle storie d'amore, tramontate, più chiacchierate degli ultimi anni. E ora a riaccendere i riflettori sulla relazione e sulla rottura è proprio Marracash. Lo fa nel suo ultimo libro, Qualcosa in cui credere, pagine in cui ripercorre senza filtri alcuni passaggi cruciali di un rapporto tanto intenso quanto difficile.

E ancora, il rapper torna a parlare di un episodio che, spiega, ai tempi lo ferì in modo profondo. "Escono delle foto di lei che frequenta un’altra persona. Ma pubblicamente non si sapeva ancora che ci eravamo lasciati, c’erano solo dei gossip. Per me quella situazione a quel punto diventa devastante. Poi fai quello che vuoi e con chi vuoi, ma così mi distruggi. Oltre alla ferita umana, non volevo che il mio lavoro fosse inficiato da tutto quello che stava accadendo. Ero arrivato a credere che lei volesse farmi del male, volesse sabotare il mio lavoro".

Il tempo, però, ha parzialmente aggiustato le cose, i due hanno trovato il modo di chiarirsi. "Si è scusata dal profondo per quello che era successo. Mi dice che quelle foto con un altro erano state il suo modo di pancia di reagire", conclude Marracash.