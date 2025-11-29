Elodie fuori controllo: "Il telefono mettiamocelo nel cu***"

Libero logo
di
sabato 29 novembre 2025
"Puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda. Torniamo agli abbracci e mettiamoci sto telefono nel c**o": Elodie lo ha scritto in una storia su Instagram, probabilmente riferendosi all'ultimo episodio che l'ha vista coinvolta durante un suo concerto a Messina. Mentre l'artista ballava e cantava immersa in una vasca d’acqua uno dei suoi singoli più noti, Black Nirvana, un uomo si è avvicinato al palco, forse un po' troppo, e ha cominciato a riprenderla a distanza ravvicinata con un’inquadratura dal basso che sembrava insistere sui suoi movimenti e sul suo corpo.

All’inizio la cantante ha ignorato la situazione, poi si è infastidita. E ha allungato il braccio per allontanare lo smartphone. Ha fatto capire, insomma, di non aver apprezzato e dunque ha allontanato il telefono con un gesto perentorio facendolo cadere a terra. 

In realtà, si è scoperto poi che a riprendere la cantante non sarebbe stato un fan molesto ma un giornalista regolarmente accreditato, Antonio Caffo di Messina Today che ha spiegato: "Sono entrato da fotoreporter accreditato. Con una decina di colleghi abbiamo seguito i primi quattro brani, come da regolamento. Mi è venuto il sospetto che Elodie non fosse al corrente della presenza della stampa sotto il palco". In poco tempo, comunque, il video di quanto accaduto è diventato virale online e sui social, scatenando polemiche e discussioni. E alla fine anche Elodie ha detto la sua in una storia su Instagram.

