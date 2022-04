Anna Falchi, bordata contro Fiorello: "Mi ha messo le corna. E nel giorno del mio compleanno..."

27 aprile 2022 a

Anna Falchi ha da poco compiuto i 50 anni, eppure ne sono passati parecchi dall'ultima festa di compleanno. Come confessato dalla conduttrice, l'ultimo festeggiamento risale a 26 anni fa, proprio l'anno dell'addio a Fiorello. "Mi ha tradita. Il mio primo dolore d’amore - confessa -. Quando è finita, ho dato un mega party in Romagna ed è stata l’ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno, a 24 anni… se mi ha fatta soffrire? Sì, abbiamo sofferto".

Intervistata dal settimanale Oggi, la Falchi dice di non avere rimpianti. Dopo quella storia ne seguirono altre e non tutte meno dolorose. È il caso di Stefano Ricucci. Nonostante tutto per l'ex marito ha solo dolci parole: "È l’ideale di uomo che tutte vorrebbero accanto. Romantico, generoso, dedicato. Quello è stato il periodo più bello e insieme il più brutto della mia vita". Ricucci è stato infatti arrestato per corruzione in atti giudiziari. Un periodo buio, per cui Anna gli è sempre rimasta accanto. Dopo però è arrivata la separazione, "semplicemente - spiega - perché perdi fiducia in una persona. E perché non volevo vivere con l’ansia che potessero suonare il campanello di casa e riportarlo via".

Ora però la Falchi ha voltato pagina. Accanto all'attrice da circa un decennio Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa. Con lui la conduttrice ha fatto un passo avanti: andare a convivere. "È un’esperienza che ci sta mettendo alla prova. Facciamo vite diverse con orari diversi. Non mi sono mai sentita tanto sola da quando siamo insieme. Sembra un paradosso ma è così". Al centro della sua vita rimane Alyssa, la figlia di 11 anni nata dalla relazione con l’imprenditore Denny Montesi, considerato da Anna "una parte della famiglia su cui posso sempre contare".

