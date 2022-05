Concertone primo maggio, Ambra Angiolini: "Non so se ce la faccio", paura e lacrime sul palco

01 maggio 2022 a

Si apre con “Imagine” il concertone del primo maggio in piazza San Giovanni a Roma. Un chiaro riferimento alla guerra in Ucraina e alla speranza che possa finire con la pace il prima possibile. Sul palco a condurre per il quinto anno consecutivo Ambra Angiolini. Quest’ultima, però, si è mostrata emozionata e commossa fin da subito: "Io non so se ce faccio. Bentornati in piazza San Giovanni, la piazza è tornata a vivere, grazie".

“Dopo due anni di piazza vuota siamo qui insieme a ricordarci che la libertà e il lavoro sono diritti di ogni essere umano, non possono prescindere dalla parola rispetto”, ha detto Ambra, accogliendo il pubblico. "Iniziamo però questo concertone con un diritto in serio pericolo, la pace”, ha proseguito riferendosi al conflitto in corso in Ucraina da più di due mesi. Poi ha chiesto alla piazza di urlare "Al lavoro per la pace", lo slogan scelto dai sindacati confederali. Infine ha ricordato i morti sul lavoro, una media di 3 al giorno nell'ultimo anno.

La conduzione della Angiolini, in realtà, è rimasta in bilico per diversi giorni prima di oggi. Il motivo? Era risultata positiva al Covid. Poi un tampone negativo, il cui esito è arrivato proprio ieri, le ha permesso di essere presente sul palco per il Concertone. Accanto a lei, come conduttore, Bugo.

