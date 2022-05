Eva Henger "operata d'urgenza", la situazione precipita: com'è ridotto il suo piede, immagini forti

05 maggio 2022 a

Il dramma di Eva Henger continua. Dopo il gravissimo incidente automobilistico in cui è rimasta coinvolta in Ungheria, infatti, le sue condizioni non migliorano. L'attrice è stata vittima di uno schianto con il compagno, Massimiliano Caroletti. Incidente d'auto in cui ha riportato fratture e traumi in diverse parti del corpo.

"Il cuore si è fermato. Liquido nella milza": Eva Henger e il marito. dettagli drammatici sull'incidente

E sulle condizioni di Eva Henger, nel corso della puntata di Pomeriggio 5 di oggi, giovedì 5 maggio, ha dato degli aggiornamenti, preoccupanti, Barbara D'Urso. La conduttrice infatti ha spiegato che il braccio fino ad ora sano è andato in setticemia, tanto che si è resa necessaria una operazione d'urgenza.

"Lei è fratturata ovunque, mi ha mandato un messaggio: la sua clavicola è finita dall’altra parte del corpo. Se volete, dopo questo servizio, cambiate canale, perché farò vedere una foto forte del suo piede", ha spiegato la D'Urso introducendo le foto poi mostrate nel corso della sua trasmissione. Foto che potete vedere qui in calce: davvero impressionante. E ancora, Carmelita ha aggiunto: "Sono successe altre cose, io sono in contatto con lei: stamattina mi ha mandato un messaggio di 4 minuti in cui ha pianto tutto il tempo ed era scioccata. Un braccio stava andando in setticemia. Lo ha scoperto all’improvviso, mi ha mandato le foto con questa fuoriuscita di liquido. Ora la stanno operando per salvarla della setticemia".

Parlando del piede di cui ha mostrato la foto, la D'Urso ha spiegato: "A questo piede al momento non possono operarla, non sanno cosa fare. Non possono mettere il gesso, né operarla per ora. Non vi faccio vedere altre foto, purtroppo i problemi sono aumentati", ha concluso. E l'ansia, per Eva Henger, continua a crescere.

