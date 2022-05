Gerry Scotti e Maria De Filippi: "La sento due volte l'anno". Com'è il rapporto tra i due

10 maggio 2022 a

Chi l'avrebbe mai detto che da grandi amici Gerry Scotti e Maria De Filippi si sentono solo due volte l'anno? A svelare il loro rapporto ci ha pensato il conduttore di Canale 5. Scotti ha infatti parlato di "una frequentazione speciale", la loro. "Tra noi c’è stima reciproca e ci vogliamo davvero bene, ma ci sentiamo giusto due volte l’anno", ha confermato in una lunga intervista a Fanpage. Qui l'attuale volto di Striscia la Notizia si è lasciato andare anche a uno sfogo su Amadeus. Il motivo? Il mancato invito a Sanremo.

"Nelle tre edizioni del Festival di Sanremo i ragazzi di Via Massena ci sono passati tutti e manco solo io - ha tuonato -. Sarà preoccupazione di Amadeus di invitarmi alla prossima occasione per porre riparo all’errore". Il riferimento è ai ragazzi, i primissimi conduttori, di Radio Deejay. Tra loro c'era anche Gerry appunto, che però a differenza degli ex colleghi non è mai stato invitato.

E chissà che per le prossime kermesse musicali, per cui Amadeus è stato confermato, ci sarà spazio per Scotti. Certo è che gli impegni sono tanti, come confermato dal diretto interessato: "Per condurre il Festival dovrei prendermi un anno sabbatico, ma per l'invito non avrei invece problemi a strappare un permesso".

