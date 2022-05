Orrore contro Eleonora Daniele: "Faccio una strage, preparati idiota". Chi è la bestia

12 maggio 2022 a

Una foto di famiglia, in particolare con la figlia, aveva fatto infuriare gli odiatori da tastiera. A postarla la conduttrice tv Eleonora Daniele, volto del programma "Storie italiane" su Rai 1, sul suo profilo Instagram. E subito erano volate le minacce: «Facciamo una strage, preparati idiota», «Vedrai ora come ti faremo svegliare povera demente», sono alcune delle frasi che tra il 2019 e il 2020 sono comparse tra i commenti ai post pubblicati sul suo profilo Instagram.

Dopo lunghe indagini, si è risaliti all'hater che aveva preso di mira la professionista veneta, accanendosi in particolare contro le foto in cui la conduttrice era con la famiglia e con la figlia, grazie anche alla tempestiva denuncia della Daniele alla polizia postale. L'autore sarebbe un 45enne che vive nella provincia di Roma e che è stato perquisito e denunciato per diffamazione e minacce. E adesso dovrà fare i conti con la giustizia. O almeno si spera.

