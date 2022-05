Blanco, Giulia Bongiorno devastante: "Chi è la palpeggiatrice, cosa rischia"

25 maggio 2022 a

Per Giulia Bongiorno quanto subito da Blanco non è molestia, ma violenza sessuale. Il cantante, reduce dalla vittoria di Sanremo, si è esibito in piazza Duomo a Milano per l'anniversario di Radio Italia. Qui le partite intime dell'artista sono state toccate da una fan. A mostrare il video una ragazza, anche lei presente: "Grazie alla ragazza che mette la mano sul c... di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo", è stato lo sfogo di Lucia. E da lì il filmato è diventato virale, scatenando la rabbia di molti. Tra questi quella dell'avvocato, nonché senatrice della Lega: "La violenza sessuale è costituita da qualsiasi atto che risolvendosi in un contatto corporeo anche fugace tra soggetto passivo e soggetto attivo ponga in pericolo la libertà di autodeterminazione".

È questo è il caso. Ora la ragazza, che ha palpeggiato zone erogene senza il consenso, rischia una pena da 6 a 12 anni di reclusione. "La parola chiave è il consenso - spiega la Bongiorno -. Durante la sua esibizione Blanco non era nelle condizioni di manifestarlo". Da qui l'auspicio affinché non si derubricasse il tutto a un semplice "scherzetto".

Tanti poi si soffermano sull'identità della ragazza accusata. Qualcuno ricorda il caso di Greta Baccaglia, la giornalista palpeggiata in diretta mentre era in collegamento con la tv regionale da fuori lo stadio. "Greta ffu palpeggiata in diretta e dopo due giorni si sapevano nome, cognome, città di residenza e attività del colpevole - scrive un utente su Twitter -. Di chi abbia molestato Blanco abbiamo notizie? Stavolta nessuno interpella la CIA per dare un volto al(la?) responsabile di un gesto così turpe?".

