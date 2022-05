Blanco, dopo il premio all'Eurovision con Mahmood spunta un video sulla fidanzata: valanga di fango

Francesco Fredella 12 maggio 2022 a

Mahmood e Blanco hanno ricevuto un premio da Eurostory dall'Olanda per Brividi, che si classifica come "miglior testo". Ancora un riconoscimento per l'Italia. Intanto, Damiano dei Maneskin - che hanno vinto nella passata edizione - ha commentato: "Abbiamo fatto l'abitudine".

L'esibizione di Mahmood e Blanco è attesa per la finalissima e sicuramente si tratta di un momento molto particolare per i due artisti che hanno trionfato a Sanremo 2022. C'è molto mistero anche sulla nuova fiamma di Blanco, si tratta di Martina Valdes. Di lei si molto poco, ma nella città piemontese Blanco è stato "pizzicato" dai paparazzi mentre sfrecciava in monopattino con lei. Sembra, a giudicare da quello che raccontano gli insider, che ci sia molta sintonia.

Spuntano anche video. Ad esempio quello di un utente che ha pubblicato un breve video in cui Martina sembra avere l'aria triste a un concerto di Blanco. La ragazza, però, ha subito replicato: "Blanco come fai a stare con una così?". Immediata la replica della ballerina: "Sicuramente potevo andare sul palco a baciarlo mentre lavorava davanti a tutti, dai su, per favore". Insomma, anche per lei si tratta di un mondo tutto nuovo dove popolarità e successo vanno a braccetto. Dopo l'Ariston, con il primo posto conquistato, Mahmood e Blanco sono diventati in punto di riferimento per molti ragazzi della Generazione Z. E non solo. Per loro, quindi, è arrivata a consacrazione vera e propria come idoli. Adesso che hanno vinto un premio all'Eurovision non aspettiamo altro che vederli sul palco.

