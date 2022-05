Eurovision, Blanco e il dietro le quinte piccante: "Beccata", chi è il suo nuovo amore

Francesco Fredella 11 maggio 2022 a

Sembra non essere più un segreto: la storia tra Blanco e Martina potrebbe portare rose rosse nei prossimi mesi. Insomma, la cosa si starebbe facendo seria. Prova del nove è l'Eurovision, dove Blanco è atteso con Mahmood per l'esibizione che fa venire i Brividi.

Facciamo un passo indietro. Blanco frequenta la ballerina Martina Valdes, si tratterebbe - secondo i ben informati - di una vecchia conoscenza. I due sono stati avvistati a Torino dai paparazzi mentre erano in giro con un monopattino. "Molta complicità", racconta un fan. Insomma, un po' di relax e poi il ritorno alla normalità, visto che i due non hanno intenzione di nascondersi.

Su Instagram Fabbriconi - questo il nome all'anagrafe di Blanco - ha condiviso una storia in cui ha mostrato la sua dolce metà. Un momento davvero romantico che andrebbe incorniciato e piace tantissimo al pubblico. Ovviamente Martina Valdes ha fatto il "repost" della storia. Una nuova pagina per Blanco, che prima di Sanremo era fidanzato con Giulia Lisioli. La loro storia è durata due anni e poi lo stop. Ora c'è Martina Valdes, originaria di Desenzano del Garda. Di lei si sa poco, è una ballerina. Vive a Salò e dovrebbe avere all'incirca 20 anni. Ovviamente è molto forte su TikTok. Una storia d'amore che sta diventando virale, Blanco - dopo la vittoria a Sanremo con Mahmood - ha dimostrato di avere tanto carisma. Persino Vanity ha dedicato, dopo il Festival, la copertina del settimanale. La Generazione Zeta, e non solo, va pazza per loro.

