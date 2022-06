Justin Bieber paralizzato, "sindrome di Ramsay Hunt": cos'è e chi rischia

12 giugno 2022 a

"Ho metà del viso paralizzato": con queste parole Justin Bieber ha comunicato di avere una malattia e di essere costretto per questo a cancellare i concerti in programma. Almeno fino a quando non potrà tornare a muovere il lato destro della faccia. Quella con cui la popstar si sta trovando a fare i conti è la sindrome di Ramsay Hunt. Si tratta di un'infezione che provoca paralisi, come si vede dal video in cui il cantante si mostra.

"Come probabilmente potete vedere dalla mia faccia, ho questa sindrome chiamata sindrome di Ramsay Hunt - ha detto Bieber ai suoi fan -. Con questo occhio non riesco a battere la palpebra. Non riesco a sorridere da questo lato del viso. Questa narice non si muove, quindi c'è una paralisi completa da questo lato del mio viso". Nel frattempo la postar americana si è fatta coraggio e ha spiegato cosa sta facendo per limitare i danni: "Andrà meglio, sto facendo molti esercizi per far tornare il mio viso alla normalità, ci vorrà del tempo". La cancellazione dei concerti è stata dettata dalle sue condizioni e dall'ordine dei medici.

Nonostante l'ottimismo del cantante, pare comunque ci voglia parecchio tempo per riprendersi dalla sindrome di Ramsay Hunt. "Il mio corpo mi sta dicendo che devo rallentare", ha continuato lui. Il virus che causa questa malattia, come spiega il Messaggero, è chiamato "varicella-zoster" e appartiene alla famiglia dei virus dell'herpes; è lo stesso agente patogeno dietro la varicella nei bambini e l'herpes zoster negli adulti. Lo riporta l'Organizzazione nazionale per i disturbi rari.

