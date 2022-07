Eva Henger, dramma infinito: "Terrorizzata", dopo l'incidente...

Francesco Fredella 04 luglio 2022 a

Quel terribile incidente ha cambiato la sua vita. Un giorno che non dimenticherà più: in Ungheria, Eva Henger - alcuni mesi fa - è stata vittima di un incidente stradale con suo marito Massimiliano Caroletti. Sono morte due persone. Un lungo ricovero e poi il trasferimento in una clinica romana. Oggi torna a parlare. E dice a Nuovo Tv: “Ho paura di uscire. Qualche giorno fa sono salita in auto, con la carrozzina che ho soprannominato la mia Ferrari. Ero terrorizzata. Quando hai la certezza di non essere indistruttibile, ti senti sempre in pericolo”.

La Henger non è indagata. La polizia, però, sta cercando di ricostruire la dinamica dello scontro nel quale hanno perso la vita due persone. Adesso deve combattere contro gli attacchi di panico. “Mi avevano prescritto delle medicine, mi sembrava di morire”, racconta al settimanale diretto da Signoretti.

Poi Eva racconta la dinamica dell’incidente: la donna andava a 52 chilometri all’ora e sembra che due persone alla guida di un auto si sono schiantate contro la sua. La notizia, da subito, ha fatto il giro della Rete lasciando tutti senza parole. Adesso le condizioni di Eva sono in netto miglioramento. Ora trascorrerà le vacanze a Sharm el Sheik, come ogni anno.

