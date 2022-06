Eva Henger in sedia a rotelle: "Dolori allucinanti", immagini choc

23 giugno 2022 a

In una lunga intervista rilasciata per Novella 2000, Eva Henger è ritornata a parlare del terribile incidente che l'ha vista coinvolta lo scorso aprile in Ungheria. La showgirl non può ancora camminare, è infatti costretta in una sedia a rotelle come si può vedere dalle foto pubblicate dalla rivista. Nonostante siano passati diversi mesi, la Henger ha confessato di essere ancora molto provata per l'accaduto: "I medici mi hanno detto sinceramente che per le ferite da me riportate internamente, cuore, polmone, vescica, di solito il 70% delle persone muore".

Ecco le foto condivise da Novella2000:

Il pensiero della Henger è ora rivolto alle vittime che non ce l'hanno fatta: "Ancora piango spesso per tutto quello che è successo. Mi viene in mente l’incidente, le due persone che non ci sono più. Mi dispiace tantissimo. Quando riuscirò a camminare e uscirò, vorrei andare a porgere i fiori per loro e dire due parole. Non è importante di chi sia stata la colpa. Nessuno è uscito di casa con l’intento di fare del male a qualcuno. La cosa importante è che a questa tragedia abbiamo partecipato in quattro e ora in due non ci sono più".

Eva ha spiegato di avvertire ancora forti dolori ma, dopo 47 giorni, è riuscita a mettersi in piedi anche se per brevi periodi, e questo le ha dato una grande forza: "È stato stupendo vedere un miglioramento perché ci sono stati momenti bruttissimi di depressione e momenti di speranza, emozioni che andavano e venivano diverse. Ci sono giorni in cui ho dei dolori allucinanti, molto forti e altri in cui ne ho meno. Per esempio a volte ho tanto dolore all’osso sacro e al bacino. Invece, quando siamo usciti dalla clinica e ci siamo fermati a un centro commerciale a fare la spesa per comprare delle cose necessarie, è stato bellissimo. Quel giorno stavo proprio bene, anche se stavo sulla carrozzina".

