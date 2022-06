Isola dei Famosi, Mercedesz Henger perde la testa per un naufrago: "Mi sono presa una cotta"

11 giugno 2022 a

a

a

Cresce sempre di più l'intesa tra Edoardo Tavassi e Mercedez Henger all'Isola dei Famosi. Nelle scorse ore la 30enne ha fatto una confessione: "Mi sono presa proprio una bella cotta. Mi sembra di conoscerlo da una vita. Spesso parliamo e davvero mi pare di avere un rapporto con lui da anni”. Sembra sia soprattutto lei, infatti, a corteggiare lui sull'isola.

Isola dei Famosi, il reality di Ilary Blasi a rischio chiusura? Ecco il programma tv che può prendere il suo posto

Dopo essersi dichiarata ufficialmente al fratello di Guendalina Tavassi, la figlia di Eva Henger sembra non voler mollare affatto la presa. "Sono felice anche se si è ricreduto e che adesso si fidi un po’ di più. Ovviamente le certezze le avrà fuori. Mi dà la forza di andare avanti”, ha continuato lei. Che sembra essersi integrata piuttosto bene nel gruppo.

"Quella roba oscena...". Carmen Di Pietro, a 57 anni proposta indecente al ragazzino: "Vieni di là", l'Isola esplode

Estefania Bernal, infatti, ha parlato del rapporto di amicizia con l’ex fidanzata di Lucas Perracchi e l'ha elogiata: “Porta serenità ed è diretta, questa è una cosa che apprezzo. Se deve dirti una cosa te la dice in faccia. La apprezzo per questo, io sono come lei”. La Mercedesz poi ha avuto anche un chiarimento con Gennaro Auletto sulle dosi di caffè: “Tu ne avevi quattro volte più di me, senza che io te lo chiedessi mi sarei aspettata che tu me ne dessi un pochino”. Parole che hanno indotto lui a chiedere scusa: "Forse non ci ho pensato subito, non l’ho fatto con malizia, credimi".

"Dove ho dovuto dormire": all'Isola si scatena la furia di Guendalina Tavassi contro il fidnazato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.