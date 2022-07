Elodie, "animalesco": la più spinta delle confessioni, il vip smascherato

Francesco Fredella 15 luglio 2022 a

Elodie e Marracash. Una favola che ha lasciato tutti senza parole per mesi. Adesso, anche se i due non sono più legati, Elodie ne parla ancora. E tutto diventa notizia. "E' la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza“, racconta la cantante, che è stata ospite del finale di stagione de La Confessione di Peter Gomez, in onda su Nove.

Un'intervista imperdibile. Elodie, che sta spopolando in radio con la sua "Tribale", dice ancora: “E’ rimasto molto affascinato da me come essere umano perché ero diversa da quello che facevo vedere in tv – spiega la cantante romana di origini creole - Mi diceva: ‘La tua storia in realtà è un punto di forza‘. Io, però, avevo ancora molta paura della critica, cosa che oggi ho sempre meno. Fabio tuttora è una persona molto importante per me. Se ho bisogno di un parere, se ho un’idea, un dubbio, spesso mi confronto con lui“.

Ma Peter Gomez scivola ancora su Marracash. E insiste con le domande. Lei risponde ‘Nessuno mi ha mai fatto l’effetto che mi ha fatto lui. È animalesco‘. Gomez chiede spiegazioni: ’Animalesco’ in che senso?“. “In realtà ho detto che lui è entrambe le cose: È un uomo. Ha una silhouette elegante, ha sia l’eleganza che un animo animalesco. E’ tante cose, è difficile spiegare Fabio, questa è la verità, è molto difficile. Però la cosa che mi piace è nello sguardo di una persona che non è mai…“, spiega Elodie. Sembra ancora innamorata di Marracash, un vero fuoriclasse. “Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore“.

