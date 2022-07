Valeria Marini: "Volevo farmi suora, poi...", il segreto piccante

17 luglio 2022 a

a

a

Valeria Marini si confessa. In un'intervista al Corriere la showgirl parla del suo passato e delle scelte che ha fatto nella sua vita privata e in quella professionale. Un lato nascosto finora è la sua grandissima religiosità: "Tutte le sere, Ave Maria, Padre nostro e Gloria al padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento...Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo".

Antonio Zequila? "Tocca a lui": clamorose indiscrezioni, nel regno di Maria De Filippi...

Poi svela un retroscena finora inedito. Avrebbe pensato in passato di prendere i voto, una scelta dettata da "tante difficolà. Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante".

"Ornella Muti, che delusione...". Vittorio Cecchi Gori, rivelazione intima di un playboy

Ma a quanto pare dietro la scelta di non farsi suora sarebbe legata all'incontro con Eddy Siniscalchi, un imprenditore napoletano, di 20 anni più giovane, lui ha 35 anni: "L’età è solo un numero. È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama “Vita mia”. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.