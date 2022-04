Antonio Zequila? "Tocca a lui": clamorose indiscrezioni, nel regno di Maria De Filippi...

30 aprile 2022 a

Si parla ormai da tempo del progetto inedito di Maria De Filippi. Si tratta di Uomini e Donne Vip. Il nuovo format sarebbe la versione vip del classico programma di Canale 5 Uomini e Donne, amato e seguitissimo dal pubblico da ormai 26 anni. Secondo voci di corridoio un possibile tronista potrebbe essere Antonio Zequila e alla conduzione Silvia Toffanin.

Zequila al settimanale Mio, reduce dall’esperienza dall’Isola dei Famosi, di fronte a tale occasione ha confessato: “Stimo tanto Maria, sarebbe un onore lavorare con lei. L’ho conosciuta nel 1991, quando ancora non faceva televisione. La trovo molto intelligente”.

L’attore è single ormai da un bel po’ di tempo e infatti ha poi continuato: “Se mi vedo bene nel ruolo di tronista? I troni esistevano per i re e gli imperatori di un tempo, non credo ne esistano ancora per gli uomini. L’importante sarebbe trovare l’amore, anche su una sedia sgangherata”. Tra i possibili partecipanti si vocifera anche possano esserci Valeria Marini e Pamela Prati, anch’esse single. La rete guidata da Pier Silvio Berlusconi avrebbe eliminato il format estivo Temptation Island, poiché erano incorsi in un problema di diritti con lo show originale. Ecco quindi subentrare l’idea di Uomini e Donne Vip, che con molta probabilità sarà condotto da Silvia Toffanin quest’estate.

