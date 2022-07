Ferragni in hotel, l'accusa di Selvaggia Lucarelli: "Denuncia l'illegalità e poi ruba..."

25 luglio 2022 a

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni. Il motivo? Qualche giorno fa l'influencer si era appellata al sindaco di Milano, Beppe Sala, per il degrado. Una richiesta che ha fatto storcere il naso alla Lucarelli, con la quale i rapporti non sono dei migliori: "Qualcuno - tuona - spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una caz***a con cui fare contenuti su Tik Tok, è un reato".

La stessa Ferragni aveva ammesso ai suoi tanti fan di aver rubato la biancheria in un hotel: "Ditemi che voi non lo fate", si era poi rivolta a chi la segue mandando su tutte le furie la Lucarelli. Per la giornalista "wuello che per l'ospite può sembrare un divertimento, un gesto innocente, un stupidaggine, in realtà, per legge è un reato". Sottrarre l'oggetto di qualcun altro è un reato punito con sei/tre anni di reclusione e una multa da 154 a 516 euro.

Oltre al gesto, alla Lucarelli non è piaciuta l'ipocrisia della Ferragni che denunciava: "Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci. Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell'incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto", erano state le sue parole.