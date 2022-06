Striscia la Notizia, Francesca Manzini confessa: "Il mio ex mi menava tantissimo", poi svela un segreto

Francesco Fredella 01 giugno 2022 a

In una lunga intervista a Il Corriere della sera, Francesca Manzini racconta il suo passato e parla di un rapporto assai complicato con il cibo. Ma non solo racconta anche del suo ex fidanzato. “Il mio ex mi menava tantissimo, beveva, mi tradiva. Avevo annientato me stessa, avevo abbandonato i miei sogni…”, dice. Lei, imitatrice di grande classe, e conduttrice di Striscia La Notizia, ora svela: “Sono tornata a vivere a 27 anni quando Chiambretti mi ha chiamato in tv…”.

E poi Francesca Manzini parla per la prima volta dei suoi problemi alimentari, emersi a 14 anni. “Mi sentivo inadeguata e così mi sono ammalata…”, dice. “Adesso non mi aspetto più nulla da nessuno”. Ma da qualche tempo ha ritrovato il sorriso e l'amore con un giovane barber romano. “Ho riassestato la mia vita, l’ho riequilibrata, oggi non mi aspetto più qualcosa dalle persone, a partire da mio papà", racconta ancora.

Per la Manzini, che ha imitato alla grande Mara Venier negli anni passati, si tratta di un bel momento: amore e lavoro. Poi la parentesi a Striscia la notizia dove è arrivata anche alla conduzione. Voluta da Antonio Ricci, che da buon talent scout ha notato subito la sua bravura. La Manzini potrebbe approdare molto spesso ad un programma tutto suo, basato sulla comicità. Per lei sarebbe il coronamento di un sogno, l'ennesimo che si realizza nella sua vita. Basta aspettare, tempo al tempo. Intanto, le cose per lei vanno molto bene. Ma pochi conoscevano questa parentesi nella sua vita privata.

